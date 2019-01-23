Азербайджанские миротворцы отправились в Южный Судан

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Двое офицеров азербайджанской армии отправлены в Южный Судан в качестве наблюдателей для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Отметим, что 30 ноября прошлого года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял решение о согласии на размещение в Республике Южный Судан и участие в миссии под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) военного состава из 4-х военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
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