Азербайджанские и турецкие пилоты уничтожили условные точки размещения террористов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения "TURAZ Şahini–2016".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сценарию учений, пилоты Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции провели совместную операцию по уничтожению условных точек размещения террористов с помощью истребителей "F-16".

Участвующие в условном бою истребители "F-16" сопровождали специальные самолеты.

Совместная операция завершилась успешно.

Условные террористы и территория их размещения уничтожены.

Учения продолжаются.