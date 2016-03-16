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    Азербайджанские и турецкие пилоты уничтожили условные точки размещения террористов

    Проводимая в рамках учений TURAZ Şahini–2016 операция прошла успешно

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения "TURAZ Şahini–2016". 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно сценарию учений, пилоты Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции провели совместную операцию по уничтожению условных точек размещения террористов с помощью истребителей "F-16".

    Участвующие в условном бою истребители "F-16" сопровождали специальные самолеты.

    Совместная операция завершилась успешно.

    Условные террористы и территория их размещения уничтожены. 

    Учения продолжаются. 

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