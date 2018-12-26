Азербайджанская армия провела учения с боевой стрельбой в ночное время - ВИДЕО

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, на общевойсковом полигоне воинское объединение провело учения с боевой стрельбой в ночное время.
Как сообщили Report в министерстве обороны, согласно сценарию, задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые и инженерно-саперные подразделения выполнили боевые стрельбы.
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