Азербайджано-турецкие совместные тактические учения продолжаются

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1-го мая начались совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран.

Как сообщает Report, целью учений является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции.

На совместные учения привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

Учения продлятся до 5-го мая.