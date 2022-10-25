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Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN

Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN Между Азербайджаном и Турцией достигнута предварительная договоренность о приобретении наземного боевого робота BARKAN.
Армия
25 октября 2022 г. 18:51
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN

Между Азербайджаном и Турцией достигнута предварительная договоренность о приобретении наземного боевого робота BARKAN.

Об этом турецкому бюро Report сообщил руководитель проекта турецкой компании HAVELSAN Вейсель Атаоглу.

По его словам, в рамках проходящей в Стамбуле выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности "SAHA EXPO 2022" между двумя странами были проведены переговоры: "В ближайшее время наземный боевой робот BARKAN будет включен в арсенал Вооруженных сил Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədən BARKAN yerüstü döyüş robotunun alınması ilə bağlı razılıq əldə edib

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