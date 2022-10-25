Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN

Между Азербайджаном и Турцией достигнута предварительная договоренность о приобретении наземного боевого робота BARKAN.
Об этом турецкому бюро Report сообщил руководитель проекта турецкой компании HAVELSAN Вейсель Атаоглу.
По его словам, в рамках проходящей в Стамбуле выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности "SAHA EXPO 2022" между двумя странами были проведены переговоры: "В ближайшее время наземный боевой робот BARKAN будет включен в арсенал Вооруженных сил Азербайджана".