Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN

Между Азербайджаном и Турцией достигнута предварительная договоренность о приобретении наземного боевого робота BARKAN.

Между Азербайджаном и Турцией достигнута предварительная договоренность о приобретении наземного боевого робота BARKAN.

Об этом турецкому бюро Report сообщил руководитель проекта турецкой компании HAVELSAN Вейсель Атаоглу.

По его словам, в рамках проходящей в Стамбуле выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности "SAHA EXPO 2022" между двумя странами были проведены переговоры: "В ближайшее время наземный боевой робот BARKAN будет включен в арсенал Вооруженных сил Азербайджана".