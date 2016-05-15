Азербайджан, Турция и Грузия намерены подписать Меморандум о взаимопонимании в области обороны - ФОТО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан, Турция и Грузия намерены подписать Меморандум о взаимопонимании в области обороны.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны трех стран в Габале.

"Мы намереваемся подписать Меморандум о взаимопонимании в области обороны. Это послужит правовой базой нашего трехстороннего сотрудничества, станет основой нового этапа нашего трехстороннего сотрудничества.

В будущем, исходя из этого формата, запланировано проведение новых проектов", — сказал министр обороны Азербайджана.