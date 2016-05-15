 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан, Турция и Грузия намерены подписать Меморандум о взаимопонимании в области обороны - ФОТО

    Это послужит правовой базой трехстороннего сотрудничества

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан, Турция и Грузия намерены подписать Меморандум о взаимопонимании в области обороны. 

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны трех стран в Габале.

    "Мы намереваемся подписать Меморандум о взаимопонимании в области обороны. Это послужит правовой базой нашего трехстороннего сотрудничества, станет основой нового этапа нашего трехстороннего сотрудничества. 

    В будущем, исходя из этого формата, запланировано проведение новых проектов", — сказал министр обороны Азербайджана.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi