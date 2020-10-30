Азербайджан примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

Очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ пройдет в пятницу в Самарканде (Узбекистан) под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова

Очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ пройдет 30 октября в Самарканде (Узбекистан) под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

"В заседании планируется участие военных делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ", - отмечается в сообщении.

"Главы военных делегаций государств - участников СНГ обсудят комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ", - добавили в Минобороны.