Азербайджан посетит делегация министерства обороны Саудовской Аравии

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ C 6-го по 9-ое февраля делегация министерства обороны Королевства Саудовская Аравия будет находиться с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита делегация во главе с генерал-майором Али бин Ибрагим Феввазом проведет встречи в министерстве обороны, а также посетит Военную Академию, Учебно-тренировочный центр и Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

В ходе встреч будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, состоится обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе укрепления дружеских связей между армиями обеих стран.