Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества

3 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе со вторым начальником Генштаба Турции корпусным генералом Сельчуком Байрактароглу, прибывшей в нашу страну для участия в 13-м заседании Азер

3 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе со вторым начальником Генштаба Турции корпусным генералом Сельчуком Байрактароглу, прибывшей в нашу страну для участия в 13-м заседании Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала турецкая делегация возложила цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Гости также побывали на Аллее шехидов, возложили венки и цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, и к мемориалу в честь турецких солдат, погибших в 1918 году.

Напомнив, что отношения между нашими странами скреплены узами дружбы и братства, министр обороны отметил, что Азербайджан в целях повышения обороноспособности расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, что является одним из основополагающих факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что Отечественная война, начатая контрнаступательной операцией под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, увенчалась блистательной победой Азербайджанской армии и освобождением наших земель от оккупации. Проинформировав гостей об успешных военных операциях, проведенных Азербайджанской армией, министр выразил признательность Турции за поддержку, оказанную в ходе 44-дневной войны.

Поздравив участников проходящего в Баку 13-го заседания Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, министр обороны пожелал им успехов в работе.

В свою очередь, корпусной генерал С.Байрактароглу поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, выразил соболезнования близким шехидов и пожелал исцеления раненым.

Корпусной генерал С.Байрактароглу выразил удовлетворение дружественными и братскими связями между нашими странами, в том числе уровнем эффективного сотрудничества. Гость выразил признательность за организацию очередной встречи азербайджанской и турецкой военных делегаций в Баку.

На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по поводу проведения армиями двух стран совместных военных учений с привлечением различных видов войск, а также другим вопросам, представляющим интерес.