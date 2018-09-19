Азербайджан и Россия провели совместные учения на Каспии

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Погранично-сторожевой корабль "Бриллиант" под руководством начальника Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Дагестану Алексея Буерова совершил визит дружбы в Бакинский порт.

Как сообщили Report в Государственной погранслужбе, в рамках визита стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы двусторонних связей, вопросы обеспечения пограничной безопасности на Каспии и охраны биоресурсов, расширения сотрудничества по борьбе с незаконной деятельностью и продолжения обмена опытом.

При участии российского погранично-сторожевого корабля "Бриллиант", судов и катеров Государственной пограничной службы состоялись совместные учения на тему "Охрана биологических ресурсов Каспийского моря, борьба с незаконной миграцией, контрабандой оружия, взрывчатых веществ и других запрещенных товаров и грузов".

В ходе учений были отработаны совместные маневры по разоблачению незаконной деятельности, преследованию и задержанию условного преступника, обмену данными.

В ходе визита в Спортивно-олимпийском центре "Серхедчи" состоялась дружеская встреча между представителями береговых охран Азербайджана и России, совершен взаимный смотр пограничных сторожевых кораблей.

В рамках культурной программы гости посетили Центр Гейдара Алиева, культурно-исторические памятники Баку, в том числе Ичеришехер, Атешгях и Девичью башню. Встреча прошла в обстановке дружбы и взаимопонимания.