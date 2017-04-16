Азербайджан и Иран обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Иране, Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 16-го апреля встретился в Тегеране с Министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадным генералом Хусейном Дехганом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Посетив мемориальный комплекс шехидов, азербайджанская делегация почтила память и возложила венок к монументу.

Затем состоялась церемония официальной встречи.

В ходе встречи делегаций двух стран в расширенном составе, были обсуждены перспективы расширения военного, военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по региональной безопасности и другим вопросам.