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Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты В соответствии с планом подготовки, боевые самолеты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам.
Армия
17 августа 2021 г. 15:22
Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты
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В соответствии с планом подготовки, боевые самолеты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

В ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков, военные летчики выполняют задачи в ночное и дневное время.

Согласно сценарию, военные летчики выполняют задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, выполнению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.

В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Air Forces carry out first training flights during summer training period
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələri təlim-məşq uçuşlarına başlayıb

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