Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки, боевые самолеты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.
В ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков, военные летчики выполняют задачи в ночное и дневное время.
Согласно сценарию, военные летчики выполняют задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, выполнению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.
В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.