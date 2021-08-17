Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки, боевые самолеты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам.

В соответствии с планом подготовки, боевые самолеты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

В ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков, военные летчики выполняют задачи в ночное и дневное время.

Согласно сценарию, военные летчики выполняют задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, выполнению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.

В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.