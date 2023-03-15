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Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии 15 марта с 00:10 до 02:30 позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу.
Армия
15 марта 2023 г. 12:14
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

15 марта с 00:10 до 02:30 позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли и Гараиман Басаркечарского района, вели непрерывный огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в населенных пунктах Юхары Айрым Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского и Ходжалинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Armenians fire at positions of Azerbaijani Army in Kalbajar, Dashkasan, Khojaly and Khojavand
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər, Daşkəsən, Xocalı və Xocavənddəki mövqelərini atəşə tutub

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