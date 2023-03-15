Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

15 марта с 00:10 до 02:30 позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу.

15 марта с 00:10 до 02:30 позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли и Гараиман Басаркечарского района, вели непрерывный огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в населенных пунктах Юхары Айрым Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского и Ходжалинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.