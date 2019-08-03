Армяне нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Сарыджалы, Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.