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    Премьер-министр Грузии ознакомился с павильоном Азербайджана на выставке ADEX 2014

    Гарибашвили проявил высокий интерес к продукции Азербайджана

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил павильон Азербайджана на международной выставке оборонной промышленности ADEX 2014, открывшейся в Баку 11 сентября. Как сообщает Report, министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов рассказал премьер-министру Грузии о новинках оборонной сферы страны, а также продемонстрировал И.Гарибашвили бронированную патрульную машину Gurze-2. 

    Gurze-2 представляет собой доработанную версию бронемашины Gurze, созданной на базе внедорожного пикапа Toyota Hilux 12. От предыдущей версии Gurze-2 отличается дистанционно управляемой турелью с прибором ночного видения и пулеметом, а также защитой двигателя.

    И.Гарибашвили проявил высокий интерес к продукции Азербайджана. После этого он ознакомился со стендами других представленных на выставке компаний.  

    Грузинского премьера сопровождали министр энергетики Каха Каладзе, а также представители силовых ведомств этой страны.

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