Президент Ильхам Алиев выступил на саммите НАТО

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 4 сентября в валлийском городе Ньюпорт приступил к работе саммит НАТО.

Как сообщает Report, в открытии саммита принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В мероприятии участвуют представители стран-членов Альянса и стран-партнеров, участвующих в программе ISAF, ООН и других международных организаций. В саммите также принимают участие верховные представители ООН и Европейского Союза.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поприветствовали Президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем главы государств и правительств сфотографировались для совместного фото.

В повестку дня саммита включены вопросы, связанные с событиями в Украине, будущим Афганистана, борьбой с новыми угрозами, ростом поддержки вооруженных сил, вносящих вклад в обеспечение безопасности, укреплением сотрудничества, иракским и сирийским кризисами.

Выступая на встрече саммита по Афганистану, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поприветствовал глав государств и правительств. Отмечалось, что эта встреча является важным мероприятием, направленным на достижение стабильности в мире, где существуют угрозы. А.Ф.Расмуссен сказал, что НАТО осуществило важную часть своих операций в Афганистане, довел до внимания, что силы ISAF все еще несут службу в этой стране. Подчеркнув, что именно благодаря их заслугам сегодня НАТО стало сильнейшим альянсом в мире, генеральный секретарь отметил, что до конца года защита стабильности в Афганистане будет передана местным силам безопасности. Он сказал, что поддержка Афганистана будет продолжаться и впредь. Генеральный секретарь выразил уверенность в том, что обсуждение намеченных в повестке дня вопросов пройдет продуктивно.

Затем минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших в Афганистане.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выразил удовлетворение проведением саммита в Уэльсе. "НАТО – очень важный альянс для нашего будущего", - сказал Дэвид Кэмерон, поблагодарив страны, которые, участвуя в программе ISAF, вносят вклад в безопасность в Афганистане. Он отметил, что миссия НАТО в Афганистане успешно завершается и достигнутые результаты, связанные с созданием армии в этой стране, вызывают чувство гордости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите.

5 сентября саммит продолжит работу. Предусмотрены обсуждения очередного этапа сотрудничества с Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией.

Напомним, что предыдущий саммит НАТО состоялся в 2012 году в Чикаго.