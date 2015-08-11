Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Новой Зеландии

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,4 произошло к северо-востоку от новозеландского острова Рауль. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы во вторник в 16.35 мск. Эпицентр землетрясения располагался в 287 км от острова. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях или жертвах не поступала.

Через Новую Зеландию проходит Тихоокеанский огненный пояс — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тыс. км. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в огненном поясе находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.