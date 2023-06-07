Заводы по переработке семян зерновых культур приведены в состояние готовности к сезону

Предприятия по переработке семян зерновых культур в Агджабединском, Товузском, Хачмазском, Шекинском и Гобустанском районах, подведомственные Государственному семенному фонду Министерства сельского хозяйства, приведены в полную готовность к сезону, даны с

Предприятия по переработке семян зерновых культур в Агджабединском, Товузском, Хачмазском, Шекинском и Гобустанском районах, подведомственные Государственному семенному фонду Министерства сельского хозяйства, приведены в полную готовность к сезону, даны соответствующие поручения для оперативной и бесперебойной деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно информации, на заводах будет осуществляться переработка семян, устойчивых к местным климатическим условиям и болезням, очистка, расфасовка семян, поставляемых из частных хозяйств. Юридические и физические лица, занимающиеся производством семян, могут обращаться на заводы.

Перерабатывающая мощность заводов составляет 5 тонн в час. С помощью новейших установок на заводах, в отличие от традиционных установок, можно очистить семенной материал на 98%. Затраты на посев этих семян на 20-30% меньше.