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    Запрещен ввоз в Дагестан из Азербайджана более 33 тонн томатов

    Основанием для задержания продукции послужила неполная информация в фитосанитарном сертификате

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан запрещен ввоз из Азербайджана более 33 тонн томатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Дагестан, основанием для задержания продукции послужила неполная информация в фитосанитарном сертификате.

    "Владелец груза нарушил Федеральный закон "О карантине растений", за что был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Вся ввозимая продукция была возвращена обратно в страну-экспортер", – сообщили в управлении.

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