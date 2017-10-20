Запрещен ввоз в Дагестан из Азербайджана более 33 тонн томатов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан запрещен ввоз из Азербайджана более 33 тонн томатов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Дагестан, основанием для задержания продукции послужила неполная информация в фитосанитарном сертификате.

"Владелец груза нарушил Федеральный закон "О карантине растений", за что был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Вся ввозимая продукция была возвращена обратно в страну-экспортер", – сообщили в управлении.