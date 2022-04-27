Замминистра: Ведется работа по увеличению производства продовольственной пшеницы

В Азербайджане ведется работа с государственными структурами по увеличению производства продовольственной пшеницы.

В Азербайджане ведется работа с государственными структурами по увеличению производства продовольственной пшеницы.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова.

По ее словам, изучаются возможности дополнительного производства: "Окончательные предложения будут представлены правительству".

Комментируя, как может сказаться на Азербайджане запрет, введенный Россией на экспорт пшеницы до июля этого года и ограничения экспорта из Казахстана, замминистра отметила, что запреты и ограничения на экспорт пшеницы были и раньше.

"У страны есть резервы. И поэтому было бы неправильно говорить о прямом воздействии в результате этих запретов. Ресурсы страны сейчас позволяют удовлетворять спрос. На следующем этапе будут рассмотрены мировые процессы и приняты необходимые решения. Дополнительные возможности постоянно изучаются".