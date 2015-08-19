Власти Стамбула: За нападением на дворец Долмабахче стоит "террористическая группа"

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Ответственность за вооруженное нападение у дворца Долмабахче в Стамбуле лежит на "террористической группировке".

Как сообщает Report со ссылкой Reuters, информации о том, какая именно радикальная группировка несет ответственность за инцидент, предоставлено не было, при этом отмечается, что нападавшие, предположительно, участвовали в нападении на офис Партии справедливости и развития (ПСР) 8 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что стрельба произошла у входа во дворец Долмабахче в Стамбуле.

К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Движение на близлежащих улицах перекрыто.

Полицейские задержали двух подозреваемых с автоматическим оружием рядом со зданием консульства ФРГ.