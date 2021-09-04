О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Загатале пройдет выставка-ярмарка сельхозтехники

В Загатале пройдет выставка-ярмарка сельхозтехники В последнее время растет спрос на сельскохозяйственную технику и оборудование, используемые в хозяйствах по производству фундука.
АПК
4 сентября 2021 г. 12:59
В Загатале пройдет выставка-ярмарка сельхозтехники

В последнее время растет спрос на сельскохозяйственную технику и оборудование, используемые в хозяйствах по производству фундука.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Учитывая потребности фермеров, Минсельхоз принял решение о проведении выставки-ярмарки сельскохозяйственной техники и оборудования. Ярмарку планируется провести 7 сентября 2021 года перед зданием Государственного центра аграрного развития Загаталы с соблюдением правил карантина.

В ней примут участие представители Минсельхоза, сотрудники Загатальского государственного центра аграрного развития, специализирующиеся в этой сфере компании, специалисты-аграрии и фермеры.

Производители фундука смогут получить подробную информацию о сельхозтехнике и оборудовании, которые предлагаются компаниями-участниками ярмарки, задать интересующие их вопросы специалистам аграрной сферы и представителям Минсельхоза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zaqatalada kənd təsərrüfatı texnikasının sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

Самое важное

В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi