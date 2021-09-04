В Загатале пройдет выставка-ярмарка сельхозтехники

В последнее время растет спрос на сельскохозяйственную технику и оборудование, используемые в хозяйствах по производству фундука.

В последнее время растет спрос на сельскохозяйственную технику и оборудование, используемые в хозяйствах по производству фундука.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Учитывая потребности фермеров, Минсельхоз принял решение о проведении выставки-ярмарки сельскохозяйственной техники и оборудования. Ярмарку планируется провести 7 сентября 2021 года перед зданием Государственного центра аграрного развития Загаталы с соблюдением правил карантина.

В ней примут участие представители Минсельхоза, сотрудники Загатальского государственного центра аграрного развития, специализирующиеся в этой сфере компании, специалисты-аграрии и фермеры.

Производители фундука смогут получить подробную информацию о сельхозтехнике и оборудовании, которые предлагаются компаниями-участниками ярмарки, задать интересующие их вопросы специалистам аграрной сферы и представителям Минсельхоза.