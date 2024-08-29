Объявлен объем потребления свинины в Азербайджане

В 2023 году население Азербайджана потребляло в среднем 1,022 кг свинины и продуктов на душу населения.

В 2023 году население Азербайджана потребляло в среднем 1,022 кг свинины и продуктов на душу населения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, в прошлом году в стране было потреблено 10,402 тыс. тонн свинины и продуктов из нее. На 1 января этого года было создано 240 тонн запасов, а за год 95 тонн свинины и продуктов из нее ушло в убыток.

За отчетный период в Азербайджане было произведено 10,737 тыс. тонн свинины и продуктов из нее, из которых 93,1% или 9,993 тыс. тонн сформировано за счет импорта, 4,6% или 492 тыс. тонн - за счет производства, 2,3% или 252 тыс. тонн - за счет остатка от предыдущего года.

Доля потребления свинины азербайджанским населением в общем объеме мяса и мясопродуктов составила 2,4%.