​В стране ожидается решение ряда проблем в сфере фундуководства

В Азербайджане около 40% трудоспособного населения работает в аграрной сфере.

Как сообщает Report, об этом говорится в предварительном семинаре по проекту "Ускорение эффективности и устойчивости в сфере фундуководства в Азербайджане" в рамках Программы партнерства с Азербайджаном Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Было отмечено, что Азербайджан входит в пятерку крупнейших производителей фундука в мире.

Основной целью реализации проекта является повышение уровня жизни и продовольственной безопасности фермеров в Азербайджане с использованием устойчивого опыта в фундуководстве, отвечающего стандартам продовольственной безопасности.

В ходе реализации проекта ожидается совершенствование систем выращивания фундука, обеспечение консультационных услуг, что будет способствовать улучшению доходов, социального равенства и охраны окружающей среды.

Отметим, что бюджет проекта составляет 1,3 млн долларов США.