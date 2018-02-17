В прошлом году Азербайджан импортировал чайной продукции на 54 млн долларов

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "В 2017 году Азербайджан потратил 54 млн долларов на импорт чайной продукции".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на коллегиальном заседании ведомства.

"Это очень большой показатель. Чай традиционно производится в Азербайджане. Если ознакомиться с историей, увидим, что по определенным причинам его производство то росло, то уменьшалось", - сказал он.

Министр отметил, что распоряжение президента Азербайджана по развитию чаеводства позволит удовлетворять потребность за счет внутреннего производства.

Отметим, что 12 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ратификации "Госпрограммы по развитию в 2018-2027 годы чаеводства в Азербайджанской Республике”.