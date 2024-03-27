В Губе пройдет 3-й форум по развитию агробизнеса

В Губе 29 марта пройдет 3-й форум по развитию агробизнеса, организованный совместно Агентством аграрного кредитования и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В Губе 29 марта пройдет 3-й форум по развитию агробизнеса, организованный совместно Агентством аграрного кредитования и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, на форуме будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития агробизнеса, а также ряд вопросов, связанных с устойчивым финансированием, финансированием через субсидии и государственно-частным партнерством. В центре внимания также будут вопросы, связанные с изменением климата.

На панелях форума планируется обсудить инвестиционные возможности аграрного сектора и новые вызовы, практику финансирования агробизнеса в банковском секторе, финансовые инструменты, риски и предложения по их регулированию, развитие предпринимательства в аграрном секторе и прочие.