О нас

В Губе пройдет 3-й форум по развитию агробизнеса

В Губе пройдет 3-й форум по развитию агробизнеса В Губе 29 марта пройдет 3-й форум по развитию агробизнеса, организованный совместно Агентством аграрного кредитования и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
АПК
27 марта 2024 г. 19:42
В Губе пройдет 3-й форум по развитию агробизнеса

В Губе 29 марта пройдет 3-й форум по развитию агробизнеса, организованный совместно Агентством аграрного кредитования и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, на форуме будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития агробизнеса, а также ряд вопросов, связанных с устойчивым финансированием, финансированием через субсидии и государственно-частным партнерством. В центре внимания также будут вопросы, связанные с изменением климата.

На панелях форума планируется обсудить инвестиционные возможности аграрного сектора и новые вызовы, практику финансирования агробизнеса в банковском секторе, финансовые инструменты, риски и предложения по их регулированию, развитие предпринимательства в аграрном секторе и прочие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qubada 3-cü “Aqrobiznesin İnkişafı Forumu” keçiriləcək

Экслюзивные новости

Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi