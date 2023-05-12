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В Фонд аграрного страхования поступило свыше 190 обращений от фермеров

В Фонд аграрного страхования поступило свыше 190 обращений от фермеров С 27 апреля по 11 мая текущего года в колл-центр 1651 Фонда аграрного страхования поступило 191 обращение из 18 районов в связи с ущербом, нанесенным неблагоприятными погодными условиями фермерским хозяйствам.
АПК
12 мая 2023 г. 17:34
В Фонд аграрного страхования поступило свыше 190 обращений от фермеров

С 27 апреля по 11 мая текущего года в колл-центр 1651 Фонда аграрного страхования поступило 191 обращение из 18 районов в связи с ущербом, нанесенным неблагоприятными погодными условиями фермерским хозяйствам.

Об этом сообщили в Фонде в ответ на запрос Report.

Отмечается, что за последние дни проливные дожди, сели, сильный ветер, град, ураган нанесли ущерб фермерским хозяйствам в Шеки, Джалилабаде, Билясуваре, Гобустане, Уджаре, Геранбое, Тертере, Загатале, Исмаиллы, Джалилабе, Шеки.

Для оценки причиненного ущерба в регионы были командированы группы экспертов по аграрному страхованию. Окончательная оценка ущерба будет произведена на основании обращения владельцев хозяйств перед уборкой урожая. На основании этих результатов выплаты фермерам будут произведены в течение 7 рабочих дней после подачи необходимых документов.

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