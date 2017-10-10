В Баку проходит традиционная ярмарка меда

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В этом году 333 пчеловода представили свой продукт на ярмарке меда, что на 78 человек больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов на традиционной республиканской выставке-ярмарке продуктов пчеловодства, которая открылась сегодня в Баку.

По его словам, в этом году на продажу выставлено 107,5 тонн процеженного меда, 5,5 тонн сотового меда и около 1200 тонн других продуктов пчеловодства: "В прошлом году на продажу было выставлено всего лишь 75 тонн процеженного меда. В ярмарке принимают участие представители всех экономических районов страны. Больше всего пчеловодов, 107 человек, прибыло из Лянкярана. Из Шеки-Загатальской зоны участвуют 76, Гянджа-Газахской – 60 человек".

Замминистра также признал, что имеются попытки продажи на ярмарке фальсифицированного меда: "В этом году было взято 3 400 образцов продукта, 509 из них не соответствовали стандартам и были изъяты из продажи, что составляет около 22,5 тонны процеженного меда".

По словам С. Талыбова, жара в мае этого года негативно сказалась на пчеловодстве: "В мае отмечалась засуха, и это, безусловно, повлияло на объем и качество продуктов пчеловодства".

Ярмарка проходит в торговом центре ООО A.M.A.Y Holdinq по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Нобеля, 23 и продлится до 5 ноября.