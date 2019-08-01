​В Азербайджане расширят функции фермерских карт

В рамках новой системы субсидий фермеры смогут подавать заявки онлайн без каких-либо бюрократических проволочек.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев.

По его словам, государство сделало доступным для фермеров все сферы сельского хозяйства.

"Эта отрасль полностью либерализована. Фермеры теперь могут получать удобрения от желаемых поставщиков. При этом 70%-ая часть суммы будет выплачиваться поставщикам посредством фермерских карт, которые начнут раздавать фермерам уже в конце года. Это специальные банковские карты для фермеров для получения субсидий. Фермеры смогут реализовать множество функций через эти карты. Нынешние карты позволяют только обналичивать деньги, новые карты предусматривают как наличные, так и безналичные платежи. Обналичить можно будет 25%, остальные 75% предусмотрены для оплаты в безналичном порядке агротехнических услуг. Это будет способствовать развитию систем безналичных платежей в стране", - сказал председатель агентства.

По его словам, банковские карты будут приобретаться в KapitalBank.