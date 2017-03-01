В Азербайджане закупочная цена на молоко выше, чем в странах Европы

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане закупочная цена на молоко выше по сравнению с Турцией и рядом других стран мира.

Об этом сообщил Report глава департамента ЕС и внешних связей министерства сельского хозяйства Турции Али Реджеп Назлы.

"До того как приехать в Баку, я побывал во многих странах Европы. Как в Турции, так и в Германии, Франции и Бельгии фермеры протестовали против низких цен на молоко. В Азербайджане цены на молоко выше по сравнению с этими странами. Если вам удастся сохранить цены на этом уровне, это будет положительным моментом. Думаю, необходимо провести маркетинговые исследования в этом секторе", - сказал А. Р. Назлы.