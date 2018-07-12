В Азербайджане введут в эксплуатацию три семеноводческих завода к концу года

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в этом году намечается запустить два завода по очистке семян".

Как сообщает Report, об этом сказал глава Государственной службы управления сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

По его словам, 60-70% работ на заводах уже выполнено.

"Один из этих заводов расположен в Хачмазе, другой - в Шеки. Они окажут положительное влияние на развитие семеноводства. Из госбюджета выделены средства на строительство еще трех заводов", - сказал Алиев.

Кроме того, по его словам, в стране также строится завод по производству и переработке семян овощей: "Ожидается, что этот завод также будет введен в эксплуатацию к концу года".