​В Азербайджане впервые планируют фасовать шафран

Государственная аграрная торговая компания при министерстве сельского хозяйства будет осуществлять фасовку и продажу шафрана.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь компании Маис Мусаев.

По его словам, Государственная аграрная торговая компания осуществляет фасовку чая, гороха и риса в стране:

"Мы постепенно будем осуществлять фасовку и других продуктов. В планах на этот год - шафран. В настоящее время ведутся переговоры с производителями шафрана. Ассоциация производителей, переработчиков и экспортеров шафрана учреждена в стране 4 июня. В будущем мы будем сотрудничать с производителями шафрана через ассоциацию".

Посевные площади шафрана в стране примерно в 30 раз меньше, чем во времена СССР. Ранее шафран выращивали на 430 гектарах в Баку, Гяндже и Шеки. В настоящее время в поселке Зира в Баку имеется всего лишь 6,5 гектара посевной площади шафрана. Во времена СССР в бакинском поселке Бильгя располагался шафранный совхоз на 18 гектарах земли, из которых сейчас сохранилось 8 гектаров. Ранее в Азербайджане выращивали 600 кг шафрана в год, сейчас эта цифра неизвестна.