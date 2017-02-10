В Азербайджане в прошлом году выловлено 679 тонн рыбы

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Фактический объем рыбной ловли в Азербайджане в прошлом году составил 678,9 тонн против выданной 155 физическим и юридическим лицам квоты в объеме 793,5 тонн в соответствии с правилами пользования рыбными и другими водными ресурсами.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики (ГКС) Азербайджана.

Отмечено, что в 2016 году объемы рыбной ловли по квоте выросли на 20% по сравнению с 2015 годом. За отчетный период выловлено 315,6 тонн кильки, 92,5 тонн кутума, 86,1 тонна сельди, 67,7 тонны кефали, 49,9 тонны плотвы, 27,3 тонны леща, 19,0 тонн сазана и 20,8 тонны других видов рыбы.

В прошлом году рыбаки заплатили за выделенные квоты 32,5 тыс. манатов.