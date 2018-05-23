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    В Азербайджане упростят доступ аграрного сектора к финансовым ресурсам

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства предпринимает очередной шаг для упрощения доступа аграрного сектора к финансовым ресурсам.

    Как сообщает Report, завтра Государственная служба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства подпишет протокол о намерениях с рядом банков и небанковских кредитных организаций в целях обеспечения прозрачности выдачи льготных кредитов фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции.

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