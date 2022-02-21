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В Азербайджане рост цен будет стабилизирован за счет торговых надбавок

В Азербайджане рост цен будет стабилизирован за счет торговых надбавок Рост цен на продовольствие планируется стабилизировать в соответствии с правилами рыночной экономики – за счет торговых надбавок.
АПК
21 февраля 2022 г. 19:50
В Азербайджане рост цен будет стабилизирован за счет торговых надбавок

Рост цен на продовольствие планируется стабилизировать в соответствии с правилами рыночной экономики – за счет торговых надбавок.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова ”О неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике".

В документе говорится, что в целях усиления социальной защиты уязвимых групп населения в 15-дневный срок в Кабинет министров должны быть представлены предложения по стабилизации темпов роста цен на основные продукты питания в составе минимальной потребительской корзины за счет торговых надбавок.

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