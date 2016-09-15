В Азербайджане поддержат развитие шелководства

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о государственной поддержке развитию шелководства в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, цель заключается в усилении государственной поддержки развития шелководства, как одной из традиционных отраслей сельского хозяйства в стране, эффективном использовании потенциальных возможностей данной отрасли, увеличении ее конкурентоспособности и занятости населения, повышении его заинтересованности в производстве коконов и дальнейшем улучшении социального благосостояния.

В распоряжении отмечается, что для лиц, занимающихся производством коконов, необходимо установить субсидию за каждый килограмм сырых коконов, принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок утвердить по согласованию с президентом Азербайджанской Республики сумму и порядок предоставления субсидии, подлежащей выплате лицам, занимающимся производством коконов, за каждый килограмм сырых коконов, принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка, в зависимости от сорта и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.