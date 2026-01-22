В Азербайджане отменяют требование о смене категории земель для аквакультурных хозяйств
АПК
- 22 января, 2026
- 18:19
В Азербайджане больше не потребуется менять категорию земель, используемых для аквакультурных хозяйств.
Как сообщает Report, соответствующие изменения внесены в "Порядок осуществления аквакультуры", утвержденный постановлением Кабинета министров от 14 июня 2017 года.
Новое решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, земли, находящиеся в пользовании аквакультурных хозяйств, могут использоваться по назначению без процедуры изменения их категории.
