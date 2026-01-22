Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Азербайджане отменяют требование о смене категории земель для аквакультурных хозяйств

    АПК
    • 22 января, 2026
    • 18:19
    В Азербайджане отменяют требование о смене категории земель для аквакультурных хозяйств

    В Азербайджане больше не потребуется менять категорию земель, используемых для аквакультурных хозяйств.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения внесены в "Порядок осуществления аквакультуры", утвержденный постановлением Кабинета министров от 14 июня 2017 года.

    Новое решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, земли, находящиеся в пользовании аквакультурных хозяйств, могут использоваться по назначению без процедуры изменения их категории.

