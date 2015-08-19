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    В Азербайджане фермерам за полученного путем искусственного осеменения бычка будет выдаваться субсидия

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о государственной поддержке улучшения породистого состава животноводства

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о государственной поддержке улучшения породистого состава животноводства.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в целях усиления государственной поддержки улучшения породистого состава животноводства для дальнейшего улучшения обеспечения населения животноводческой продукцией, повышения поголовья скота с высокопродуктивным генетическим потенциалом и усиления интереса к данной сфере владельцам скота за каждого бычка, полученного путем искусственного осеменения, будет выдаваться субсидия в размере 100 манатов.

    Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено определить в двухмесячный срок порядок предоставления субсидии за каждого бычка, полученного путем искусственного осеменения, а также решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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