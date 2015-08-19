В Азербайджане фермерам за полученного путем искусственного осеменения бычка будет выдаваться субсидия

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о государственной поддержке улучшения породистого состава животноводства.

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в целях усиления государственной поддержки улучшения породистого состава животноводства для дальнейшего улучшения обеспечения населения животноводческой продукцией, повышения поголовья скота с высокопродуктивным генетическим потенциалом и усиления интереса к данной сфере владельцам скота за каждого бычка, полученного путем искусственного осеменения, будет выдаваться субсидия в размере 100 манатов.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено определить в двухмесячный срок порядок предоставления субсидии за каждого бычка, полученного путем искусственного осеменения, а также решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.