Украина экспортировала более 4 млн тонн зерновых после открытия портов

Объем поставок продовольствия из Украины в рамках "зерновой сделки" составляет 4,1 млн тонн. Всего из украинских портов с начала августа вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Объем поставок продовольствия из Украины в рамках "зерновой сделки" составляет 4,1 млн тонн. Всего из украинских портов с начала августа вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"20 сентября из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли 8 судов с 195,7 тыс. тонн агропродукцией на борту. От причалов Одесского порта вышли балкеры PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а из порта "Черноморск" - суда APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN", - сказано в сообщении.

Также сегодня ошвартован к причалу Одесского порта балкер BC VANESSA – четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Балкер доставит в Афганистан 30 тыс. тонн пшеницы.

Ранее правительство Украины приняло решение предоставить 50 тыс. тонн пшеницы в рамках гуманитарной помощи населению Эфиопии и Сомали.