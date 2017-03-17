Турция приостановила импорт российской пшеницы

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Турция неожиданно исключила пшеницу из России из схемы выдачи лицензий на импорт.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это грозит сбоями поставок на второй по величине рынок экспорта для российской пшеницы.

По информации, начиная с 15 марта Россия не значится в списке одобренных стран происхождения в новых лицензиях на импорт, выданных турецкими властями. Это может фактически закрыть турецкий рынок для пшеницы из России, поскольку товары из стран, не включенных в схему импорта, облагаются 130-процентной пошлиной. С июля 2016 года по январь 2017-го Турция приобрела 1,9 млн тонн российской пшеницы.

Пока соответствующие ведомства ни одной из стран не прокомментировали эту информацию.

Отметим, что напряженность, возникшая в отношениях между Турцией и Россией в 2015 году, повлияла на экономику обеих стран. Россия ввела эмбарго на ввоз ряда турецких товаров, в основном, фруктов и овощей, зелени. Кроме того, экспорт помидоров и некоторой другой продукции из Турции пока не возобновился.

Соответствующие ведомства Турции не подтверждают введение ограничений на импорт российской пшеницы. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замглавы минэкономразвития России Алексей Груздев.