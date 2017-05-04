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    Турция может снять ограничения на ввоз пшеницы из России

    Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Турецкие компании могут возобновить беспошлинный ввоз российской пшеницы. Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

    Напомним, что с 15 марта Анкара исключила Москву из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин.

    С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В марте российское правительство сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. 

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