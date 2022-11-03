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Турция и Россия определяют список стран для экспорта зерна и удобрений

Турция и Россия определяют список стран для экспорта зерна и удобрений Турция и Россия определяют перечень стран, которые нуждаются в российском зерне и удобрениях, эту работу будет координировать ООН.
АПК
3 ноября 2022 г. 09:41
Турция и Россия определяют список стран для экспорта зерна и удобрений

Турция и Россия определяют перечень стран, которые нуждаются в российском зерне и удобрениях, эту работу будет координировать ООН.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Сейчас совместно с российской стороной определяется список стран, куда пойдет российское зерно и удобрения. В ходе последних телефонных переговоров президентов двух стран этот вопрос обсуждался. Уточнением списков и маршрутов занимаются соответствующие ведомства при координации, как Турции, так и ООН. Усилия также направлены на то, чтобы добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, в какие именно страны планируется доставка российской агропродукции источник сказал, что это будут, прежде всего, страны Африки и нуждающиеся страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера заявил, что после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора".

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Версия на английском языке Turkiye, Russia working on list of countries for export of grain and fertilizers

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