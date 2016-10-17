Три министерства в Азербайджане приступают к проверкам

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Государственная ветеринарная служба (ГВС) при министерстве сельского хозяйства, держащая под контролем распространение на территории Азербайджана птичьего гриппа перелетными птицами, продолжает мониторинги в стране. Как сообщили Report в ГВС, учитывая осеннюю миграцию перелетных птиц, 24 октября будет дан старт очередному мониторингу. Мониторинг будет проводиться с участием специалистов и сотрудников Государственной ветеринарной службы, министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов.

Планируется проведение контрольных мероприятий в местах временного обитания перелетных птиц на Абшеронском полуострове, национальных заповедниках и парках Шабранского, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов, в том числе прибрежных зонах и других территориях. Кроме того, при проведении мониторинга будут взяты образцы в птицеводческих и частных хозяйствах.

Взятые во время мониторинга образцы крови и патологические материалы будут исследованы в Республиканской ветеринарной лаборатории и результаты будут обнародованы общественности.

Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства отмечает, что на данный момент эпизоотическая ситуация по заболеваемости птичьим гриппом в республике стабильная.