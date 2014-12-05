Транзит нефти из Средней Азии по БТД увеличился на 45%

За январь-ноябрь текущего года по данному трубопроводу прокачано 26 045 242 тонн нефти, что в свою очередь меньше на 4,5% по сравнению с 11 месяцами прошлого года.
В целом, со дня сдачи в эксплуатацию трубопровода до 1 декабря 2014 года по БТД прокачано 261,187 млн. тонн нефти.
Кроме того, за ноябрь этого года по трубопроводу БТД транспортировано 620 436 тонн туркменской и казахстанской нефти, что на 44,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Tural İbadlıАвтор новости
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