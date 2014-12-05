Транзит нефти из Средней Азии по БТД увеличился на 45%

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ За ноябрь текущего года по основному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 1 719 684 тонн азербайджанской нефти, что на 26,1% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

За январь-ноябрь текущего года по данному трубопроводу прокачано 26 045 242 тонн нефти, что в свою очередь меньше на 4,5% по сравнению с 11 месяцами прошлого года.

В целом, со дня сдачи в эксплуатацию трубопровода до 1 декабря 2014 года по БТД прокачано 261,187 млн. тонн нефти.

Кроме того, за ноябрь этого года по трубопроводу БТД транспортировано 620 436 тонн туркменской и казахстанской нефти, что на 44,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.