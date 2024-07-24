О нас

В Имишлинском районе сахарная свекла посажена на 215 га

В Имишлинском районе сахарная свекла посажена на 215 га В Имишлинском районе в этом году сахарная свекла посажена на 214,7 гектара.
АПК
24 июля 2024 г. 03:22
В Имишлинском районе сахарная свекла посажена на 215 га

В Имишлинском районе в этом году сахарная свекла посажена на 214,7 гектара.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в районном управлении статистики.

Было отмечено, что площадь зерновых полей в Имишлинском районе в 2024 году составляет 16 716 гектаров, в том числе 7 579,5 га ячменя и 9 136,5 га пшеницы.

Согласно информации, посев кукурузы осуществлен на 96,6 га, проса - на 46,7 га, хлопка - на 7 033,7 га. Кроме того, на 77,7 гектара посажен картофель, на 138,1 га - овощи, на 324,6 га - бахчевые культуры.

Площадь клеверных полей в районе составляет 1 577,5 гектара.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il İmişlidə 215 hektar sahədə şəkər çuğunduru əkilib

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi