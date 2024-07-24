В Имишлинском районе сахарная свекла посажена на 215 га

В Имишлинском районе в этом году сахарная свекла посажена на 214,7 гектара.

В Имишлинском районе в этом году сахарная свекла посажена на 214,7 гектара.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в районном управлении статистики.

Было отмечено, что площадь зерновых полей в Имишлинском районе в 2024 году составляет 16 716 гектаров, в том числе 7 579,5 га ячменя и 9 136,5 га пшеницы.

Согласно информации, посев кукурузы осуществлен на 96,6 га, проса - на 46,7 га, хлопка - на 7 033,7 га. Кроме того, на 77,7 гектара посажен картофель, на 138,1 га - овощи, на 324,6 га - бахчевые культуры.

Площадь клеверных полей в районе составляет 1 577,5 гектара.