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Микаил Джаббаров ознакомился с деятельностью предприятий Евлахского пилотного агропарка

Микаил Джаббаров ознакомился с деятельностью предприятий Евлахского пилотного агропарка Как продолжение состоявшейся в Баку встречи с предпринимателями Абшеронского района и города Сумгайыта, работающими в сфере ненефтяной промышленности, министр экономики Микаил Джаббаров ознакомился с деятельностью ряда предприятий Евлахского пилотного агр
АПК
27 июля 2024 г. 12:05
Микаил Джаббаров ознакомился с деятельностью предприятий Евлахского пилотного агропарка

Как продолжение состоявшейся в Баку встречи с предпринимателями Абшеронского района и города Сумгайыта, работающими в сфере ненефтяной промышленности, министр экономики Микаил Джаббаров ознакомился с деятельностью ряда предприятий Евлахского пилотного агропарка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Во встречах приняли участие руководители структурных подразделений министерства, глава Исполнительной власти города Евлах Анар Тагиев, а также профессор Гарвардской школы Кеннеди Хуан Хименез и специалисты лаборатории Центра международного развития Гарвардского университета, находящиеся с визитом в Азербайджане в рамках сотрудничества с Министерством экономики.

Резидент агропарка ООО "ISFA" предоставил информацию о проводимых работах по созданию на площади 20 гектаров фруктового сада. Инвестиции в проект составили 310 тыс. манатов, планируемое производство продукции - 480 тонн. Кроме того, на принадлежащем резиденту участке в 6 гектаров создан питомник саженцев. Инвестиции в проект составили 1,1 млн манатов и к концу года планируется экспорт 800 тыс. саженцев.

Также состоялось знакомство с проектом ООО "Azerbaijan Company for Poultry Development" по производству племенных яиц мощностью 20 млн единиц в год. Реализация проекта предусматривает инвестиции в размере 27,1 млн манатов и создание 32 постоянных рабочих мест.

Евлахский пилотный агропарк площадью 2807 гектаров - первый в стране агропарк, созданный с участием малых и средних фермеров. В агропарке планируется создание площадей с интенсивным фруктовым садоводством, животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также перерабатывающих предприятий. В настоящее время 815 гектаров территории агропарка полностью обеспечены водой и электричеством, построены внутрихозяйственные дороги, продолжаются работы по созданию инфраструктуры на территории 370 гектаров.

33 субъекта предпринимательства на территории 1939 гектаров получили статус резидента агропарка. Инвестиции резидентов планируются в размере 52 млн манатов, что позволит создать 305 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день инвестиции резидентов составили 29 млн манатов, создано 92 постоянных и 190 сезонных рабочих мест. На 991 гектаре 19 резидентами проводятся посевные работы, а на 409 гектарах разбиты фруктовые сады.

В рамках посещения Евлахского пилотного агропарка с экспертами Гарвардского университета состоялось обсуждение потенциала созданных в Азербайджане промышленных парков, проектов альтернативной энергетики и возможностей создания экопарков. В рамках визита в Азербайджан эксперты также ознакомятся с деятельностью промышленных парков.

В продолжение диалога с предпринимателями и экспортерами состоится встреча с предпринимателями Гянджи и близлежащих регионов.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Yevlax Pilot Aqroparkındakı müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub

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