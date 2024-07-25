Айхан Султан: Сельхоз форум открывает новые возможности для расширения сотрудничества между Баку и Астаной

Азербайджан и Казахстан наращивают в рамках двустороннего оборота экспорт крупного рогатого скота (КРС). С азербайджанской стороны определены два поставщика, которые могут импортировать КРС из Казахстана.

Азербайджан и Казахстан наращивают в рамках двустороннего оборота экспорт крупного рогатого скота (КРС). С азербайджанской стороны определены два поставщика, которые могут импортировать КРС из Казахстана.

Об этом Report сообщил заместитель директора департамента земледелия министерства сельского хозяйства Казахстана Айхан Султан.

"К сожалению, за 2023 год и за полгода текущего года товарооборот в сфере агропромышленного комплекса между нашими странами упал. Однако надеюсь, что проходящий сегодня сельскохозяйственный форум Азербайджан-Казахстан на площадке посольства станет большим шагом для развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Форум даст определенный толчок развитию наших двусторонних отношений в сфере агропромышленного товарооборота", - подчеркнул он.

Заместитель директора департамента напомнил, что Казахстан представлен в Бакинском зерновом терминале: "У нас есть совместное предприятие, 50% принадлежит Азербайджану, 50% - Казахстану."

По словам Султана, Азербайджан может поделиться с Казахстаном опытом в области культивации орехов и овощей: "Нам интересны овощи и орехи, которые мы не производим в достаточном объеме на территории нашей страны. Надеюсь, что сегодняшняя диалоговая площадка - этот форум - станет регулярным мероприятием. Возможно, его можно будет проводить даже каждые полгода. Чем чаще встречаются братские народы, тем лучше для взаимовыгодного сотрудничества. Надеюсь, что посольство Азербайджана в Астане также организует сельскохозяйственный форум. Со своей стороны, мы обеспечим качественное наполнение со стороны казахстанских аграриев. Кроме того, сегодня на бизнес-форуме коллеги из Азербайджана озвучили множество технологических решений, которые будут нам интересны".

Айхан Султан также выразил надежду, что по итогам сельскохозяйственного форума Азербайджан-Казахстан будут заключены взаимовыгодные сделки.

"В форуме принимает участие крупный зерновой оператор Казахстана, он может оперировать большими объемами зерна. Надеюсь, они сегодня заключат определенные контракты с азербайджанскими коллегами и будут поставлять сюда зерно", - сказал он.