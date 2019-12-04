Страны ОЭС создадут Региональный центр аграрных исследований и инноваций

Министерство сельского хозяйства Азербайджана выдвинуло инициативу по созданию Регионального центра аграрных исследований и инноваций Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, об этом рассказал министр Инам Керимов на 6-ом заседании министров сельского хозяйства ОЭС в Баку.

"Проект документа о деятельности центра уже согласован с местными госструктурами и государствами-членами ОЭС. Основной целью является установление тесного и эффективного регионального сотрудничества между странами-членами ОЭС в области аграрных исследований, инноваций и передачи современных технологий. С этой целью все соответствующие структуры стран-членов будут тесно сотрудничать", - сказал он.