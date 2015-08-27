Составлен рейтинг самых эмоциональных народов мира

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Рейтинг самых эмоциональных народов мира представлен в новом глобальном исследовании 2015 Global Emotions. Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Данное исследование описывает эмоциональность людей в 148 странах мира. Составители рейтинга задавали людям вопросы о пяти самых сильных позитивных и негативных эмоциях, которые они испытали за прошедший день. Место страны в рейтинге определялось по количеству утвердительных ответов.

Согласно рейтингу, самые эмоциональные люди живут в странах Латинской Америки. В Боливии, Сальвадоре и Эквадоре шесть из десяти опрошенных рассказали о позитивных или негативных эмоциях, которые они пережили.

Также в первую десятку вошли Никарагуа и Гватемала, Колумбия, Коста-Рика и Гондурас. Кроме латиноамериканских стран в топ-10 вошли Филиппины, Ирак и Камбоджа.

Самым сдержанным народом признаны жители Бангладеш. Внизу списка также находятся Грузия, Азербайджан, Монголия и Судан.

Для составления рейтинга специалисты исследовательской компании Gallup опросили в среднем 1000 взрослых, от 15 лет и старше, в ходе личных и телефонных интервью в каждой стране в 2014 году. Всего было проведено почти 153 000 интервью.