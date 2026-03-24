    "Ширван Агро" - первый в Азербайджане животноводческий комплекс на альтернативной энергии

    • 24 марта, 2026
    • 14:15
    Ширван Агро - первый в Азербайджане животноводческий комплекс на альтернативной энергии

    Животноводческий комплекс "Ширван Агро" в Шамахинском районе стал первым в Азербайджане хозяйством, использующим альтернативную и зеленую энергию.

    Как передает сотрудник Report из Шамахы, об этом журналистам заявили в рамках медиатура, организованного в район по следам визита президента.

    Было отмечено, что целью создания комплекса, занимающего площадь около 100 гектаров, является содействие обеспечению населения страны высококачественной молочной и мясной продукцией, ее экспорту, а также развитию региона, в частности росту занятости в Шамахы и окрестных районах.

    В комплексе имеются условия для содержания 9 тыс. голов скота – 3200 голов молочного, 3 тыс. голов мясного крупного рогатого скота и 2800 голов телят. В настоящее время здесь содержится скот голштино-фризской, лимузинской, абердин-ангусской и других пород.

    Оборудованный новейшими технологиями и управляемый с помощью инструментов искусственного интеллекта этот комплекс является одним из крупнейших животноводческих предприятий в Кавказском регионе и на пространстве СНГ.

    Это первый в нашей стране животноводческий комплекс, использующий альтернативную и зеленую энергию.

    В комплексе с целью подготовки высококвалифицированных кадров также будет функционировать Учебно-образовательный центр, где будут обучать применению передовых мировых технологий.

    На предприятии созданы крупнейшие в Азербайджане и на Южном Кавказе карусельные доильные установки, а также системы параллельного доения. На каждой доильной точке установлен онлайн-анализатор качества молока. Создана передовая в стране система для быстрого охлаждения молока с 32 до 4 градусов, а также Репродуктивный центр, функционирующий на основе новейшего в мире генетического материала и обеспечивающий увеличение объема производства молока.

    Имеется инновационная система управления стадом для ранней диагностики заболеваний среди содержащихся животных и их быстрого лечения. Здесь применяется специальная система взвешивания для мониторинга развития стада в режиме реального времени, эффективного управления откормом и электронного расчета веса.

    Для идентификации животных и регистрации состояния их здоровья, а также определения точного времени оплодотворения используются электронные ошейники.

    В комплексе также функционирует кормовой центр, который оснащен инновационным и специальным стационарным оборудованием. Здесь же создан пункт убоя, оснащенный инновационными системами и имеющий камеру Dry Age.

    На предприятии работой обеспечены более 200 жителей Шамахы и окрестных районов. На территории комплекса также имеется жилое здание для приезжающих работать из других районов и иностранных специалистов.

    Отметим, что президент Ильхам Алиев 23 марта принял участие в открытии животноводческого комплекса "Ширван Агро" в Шамахинском районе.

    Ширван Агро - первый в Азербайджане животноводческий комплекс на альтернативной энергии
    Животноводческий комплекс Ширван Агро Ильхам Алиев Альтернативная и зеленая энергия
    "Şirvan Aqro" ölkədə alternativ və yaşıl enerjidən istifadə edən ilk heyvandarlıq kompleksidir
    Shirvan Agro - Azerbaijan's first livestock complex using green energy
